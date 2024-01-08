Стюардесса сообщила о лучших креслах в самолете для детей

Выбор подходящего рейса для путешествия родителей с маленькими детьми - задача не из лёгких. Однако место в самолёте может оказать существенное влияние на комфорт перелёта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, по данным издания Thе Sun со ссылкой на стюардессу британской авиакомпании Virgin Atlantic Ребекку Лав, ночные перелёты с младенцами никогда не рекомендуют эксперты из-за возможных истерик, беспокоящих сон пассажиров. А лучшие три места для детей в утренние, дневные и вечерние рейсы - у переборки, окна и рядом с туалетом.

Если ребёнок ещё совсем маленький, бортпроводница посоветовала занимать место у переборки и просить детскую люльку, которую можно закрепить на передней стенке салона. Это обеспечит комфорт и возможность для ребенка двигаться и спать лучше, чем в обычном кресле.

Также хороши варианты сиденья у окна. Они почти всегда гарантируют отличный вид, который успокаивает детей. Кроме того, нет туристов, которые постоянно ходят. Семьям с детьми постарше стоит рассмотреть вариант бронирования мест рядом с туалетом. Это удобно, поскольку детям чаще приходится использовать санузел, и таким образом, получится избежать "безумных перебежек" в середине салона.

Отдельный совет сотрудницы авиакомпании - избегать ночных перелётов с младенцами. Дневные рейсы - это более спокойное время для путешествия. В этом случае у родителей не будет беспокойства о том, что их чадо может нарушить сон пассажиров своими истериками.

Слово учёным

Исследование, которое может стать настоящим спасением для родителей, путешествующих с маленькими детьми на короткие расстояния, обнародовали эксперты. Согласно результатам, маленькие туристы, находящиеся на борту самолёта, склонны закатывать истерики через определённое время после взлёта.

Так, доктор Оксфордского университета Том Кроуфорд выяснил, что капризы начинаются меньше чем через полчаса после взлёта. Каждая истерика длится в среднем 15 минут и 6 секунд. Но и это ещё не всё. Он разработал математическую формулу, которая может помочь родителям управлять поведением своих детей и обеспечить спокойное путешествие. Читайте об этом в материале "Учёные выяснили точное время, когда у маленьких детей начинается истерика во время полёта".

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