https://news.day.az/tourism/1630437.html Самолет рейса Баку-Милан приземлился на запасном аэродроме
Самолет рейса Баку-Милан приземлился на запасном аэродроме
Капитан воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс AHY-035 по маршруту Баку-Милан ушел на запасной аэродром в связи с погодными условиями (сильный туман), передает в четверг Day.Az со ссылкой на AZAL.
Самолет Airbus A320 приземлился в Международном аэропорту Милан-Линате в 13:10 по местному времени.
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected]
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