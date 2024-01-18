Самолет рейса Баку-Милан приземлился на запасном аэродроме

Капитан воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс AHY-035 по маршруту Баку-Милан ушел на запасной аэродром в связи с погодными условиями (сильный туман), передает в четверг Day.Az со ссылкой на AZAL.

Самолет Airbus A320 приземлился в Международном аэропорту Милан-Линате в 13:10 по местному времени.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected]

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