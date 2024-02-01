Банды начали перекрывать туристам доступ к знаменитым пирамидам - часть экскурсионных маршрутов Мексики к руинам древней цивилизации майя может быть остановлена из-за "разборок" конкурирующих наркокартелей. Пока ни туристы, ни гиды "под раздачу" не попали, но один раз пережившие данную встречу не слишком хотят посещать этот маршрут - а в случае туристов, и страну - ещё раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, мексиканская пресса пишет, что уже закрыт один из маршрутов к древнему городу Яшчилан. Там постоянное присутствие вооруженных людей стало причиной того, что гиды просто отказались проводить экскурсии в этой местности.

Под угрозой и известная археологическая зона Лагартеро. Там несколько групп туристов попали на блок-посты одного из картелей, контролирующий поставки наркотиков - точно на пути к пирамидам Майя. "Туристов заставляют показывать документы и предоставлять телефон для проверки хранящейся в нем информации. Проверяют, не из этого ли вы района, смотрят список ваших контактов, чтобы узнать, принадлежите ли вы к другой банде", - заявил один из гидов. При этом всегда есть риск, что что-то не понравится "контролёру". Или что появится другая банда и поднимется стрельба.

Местные жители уже в панике - они справедливо считают, что разгул бандитизма массово отпугнет туристов. А это лишит местный мелкий бизнес серьёзной части заработка. Но никаких мер пока не предпринимается.

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