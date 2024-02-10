Турция делает ставку на богатых туристов

За 2024/2025 год в Турции построят и сдадут в эксплуатацию 295 отелей категории 4 и 5*, в которых смогут разместиться порядка 110 тыс. гостей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое издание turizmnews.com. Инвестиции составят около 76 млрд турецких лир.

Новые комплексы появятся в трех основных туристических регионах с развитой инфраструктурой, где гости без сожаления будут сорить деньгами на развлечения, - это Стамбул, Анталья и Мугла.

Строительство качественных отелей идет в рамках новой стратегии, которую в последнее время стали активно продвигать турецкие власти: "Страна должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха". Как заявил президент Федерации отельеров Турции Эркан Ягджи, в 2024 году "чрезвычайно важно думать о доходах от туризма, а не о количестве туристов".

Кстати, за прошлый год туристы пополнили турецкую казну на 54,3 млрд долларов, что на 16,9% выше показателей 2022 года. При этом до отметки 49,2 млн выросло и число туристов. Это шестой показатель в мире после Франции, Испании, США, Китая и Италии.

Однако турки собираются потеснить ближайших конкурентов по рейтингу и заявляют о планах принять в 2024 году 60 млн туристов, которые оставят за отдых 60 млрд долларов.

По данным на конец прошлого года, в Турции находится свыше 20,1 тыс. сертифицированных отелей с совокупным номерным фондом 1,7 млн мест.

Большая стройка гостиниц высокого уровня в Турции идет с расчетом на привлечение платежеспособных иностранцев.

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