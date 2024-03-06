В Таиланде пилоту самолета пришлось покинуть кабину, чтобы принять роды у пассажирки, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Fox News.

Джакарин Сарарнракскул - пилот с 18-летним стажем. Когда он выполнял рейс из Тайбэя в Бангкок, на борту произошла чрезвычайная ситуация - одна из пассажирок начала рожать. Ему сообщили об этом бортпроводники, и командир решил лично выйти в салон, передав управление второму пилоту.

Когда Джакарин подошел к пассажирке, у нее уже шла активная фаза родов. Мужчина не растерялся и вместе с членами экипажа принял роды, которые закончились благополучно. По словам Сарарнракскула, это первый подобный опыт в его карьере.

"Я так горжусь тем, что помог ребенку появиться на свет", - прокомментировал он.

Позже стало известно, что женщина родила сына, а в аэропорту назначения ее уже ждала бригада медиков.

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