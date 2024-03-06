Пилоту самолета пришлось покинуть кабину, чтобы принять роды у пассажирки - ФОТО
В Таиланде пилоту самолета пришлось покинуть кабину, чтобы принять роды у пассажирки, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Fox News.
Джакарин Сарарнракскул - пилот с 18-летним стажем. Когда он выполнял рейс из Тайбэя в Бангкок, на борту произошла чрезвычайная ситуация - одна из пассажирок начала рожать. Ему сообщили об этом бортпроводники, и командир решил лично выйти в салон, передав управление второму пилоту.
Когда Джакарин подошел к пассажирке, у нее уже шла активная фаза родов. Мужчина не растерялся и вместе с членами экипажа принял роды, которые закончились благополучно. По словам Сарарнракскула, это первый подобный опыт в его карьере.
"Я так горжусь тем, что помог ребенку появиться на свет", - прокомментировал он.
Позже стало известно, что женщина родила сына, а в аэропорту назначения ее уже ждала бригада медиков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре