Азербайджан в списке самых безопасных стран мира

На сайте Ассоциации внешней политики (Foreign Policy Association), расположенной в Нью-Йорке, опубликована статья под названием "Какие страны в мире самые безопасные"?

Как передает Day.Az, в статье Рэйчел Авраам, известного политолога и журналистки, основательницы и генерального директора Дипломатического центра Доны Грасиа, отмечается, что согласно Глобальному индексу терроризма (GTI), Азербайджан занимает 18-е место из 141 стран, что делает Азербайджан одной из самых безопасных страны мира.

В статье также обращается внимание на то, что Азербайджан входит в список 20 самых безопасных стран мира по масштабам преступности. Так, в ходе опроса жителей спрашивали, могут ли они гулять одни по ночному городу, довольны ли они работой полиции, подвергались ли они нападениям или грабежам за последние 12 месяцев.

Автор охарактеризовал Азербайджан как одну из редких стран, где двери синагог остаются открытыми в течение дня, обратил внимание на защиту армянской церкви в центре Баку, несмотря на конфликтную ситуацию с Арменией, и подчеркнул, что заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что "Азербайджан - это остров стабильности, остров безопасности" является истиной.

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