AZAL совершил первый рейс по маршруту Баку-Карачи

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) совершила первый прямой рейс в крупнейший город Пакистана Карачи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг корреспондент Trend с места события.

Первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи совершен 18 апреля в 20.10 с прибытием в Карачи 19 апреля в 00.30 (по местному времени). Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Карачи - портовый город на юге Пакистана, крупнейший в стране и один из крупнейших городов мира. Это значимый исторический, а также экономический и культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

В поездке принимает участие группа представителей СМИ, для которых будут также организованы экскурсии по достопримечательностям Карачи. Визит организован в партнерстве с Mian's Group.

Отметим, что авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана - Исламабад и Лахор.

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