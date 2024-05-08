https://news.day.az/tourism/1658528.html Туристка сорвалась с канатной дороги на высоте 18 метров
Туристка сорвалась с канатной дороги на высоте 18 метров
В Ломбардии туристка спускалась с горы на зиплайне и сорвалась вниз из-за оборвавшегося троса. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror.
41-летняя Гизлан Мутахир спускалась на зиплайне над долиной в популярном туристическом месте Ломбардии. Спуск подходил к концу, когда у аттракциона неожиданно оборвался трос.
Женщина упала с высоты 18 метров. На место были вызваны экстренные службы, но спасатели не смогли помочь пострадавшей. Расследованием причин инцидента занимаются следователи.
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