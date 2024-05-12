https://news.day.az/tourism/1658589.html Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю
Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю
Британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями в Праге и был найден бездыханным в реке спустя неделю поисков. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.
По данным издания, Йооп Спаркс отдыхал на плавательном средстве и решил прыгнуть в воду, чтобы поплавать. Однако всплыть на поверхность ему не удалось. С тех пор спасательные отряды не переставали искать пропавшего без вести путешественника. Его обнаружили без признаков жизни недалеко от места, где находилась лодка в ту ночь.
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