Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю

Британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями в Праге и был найден бездыханным в реке спустя неделю поисков. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, Йооп Спаркс отдыхал на плавательном средстве и решил прыгнуть в воду, чтобы поплавать. Однако всплыть на поверхность ему не удалось. С тех пор спасательные отряды не переставали искать пропавшего без вести путешественника. Его обнаружили без признаков жизни недалеко от места, где находилась лодка в ту ночь.

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