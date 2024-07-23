К сведению иностранцев, желающих получить гражданство Турции

Гражданство Турции иностранцы теперь смогут получить только после прохождения проверки Национальной разведывательной организации (МИТ) и Интерпола.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор управления по делам населения и гражданства при МВД республики Ибрагим Ташьяпан.

По его словам, чтобы получить гражданство и удостоверение личности гражданина Турецкой Республики уже недостаточно приобретения недвижимости или вступления в брак с гражданином этой страны. "Одним из важнейших этапов получения турецкого гражданства является прохождение проверки. Не получившие одобрения со стороны МИТ и два подтверждения от Интерпола не смогут получить гражданство", - сказал чиновник, выступая в парламенте. Его высказывания приводит газета Cumhuriyet.

Согласно ее информации, власти Турции решили усложнить процедуру получения гражданства в том числе в рамках борьбы с трансграничной преступностью.

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