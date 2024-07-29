В аэропорту Лондона задержали экоактивистов при попытке заблокировать вылет

Семь активистов экологического движения Just Stop Oil задержаны в Лондоне после попытки заблокировать работу пассажирского терминала аэропорта Гатвик.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Sky News сообщил представитель аэропорта.

"Небольшое число демонстрантов были задержаны и выдворены из аэропорта", - сообщил он, добавив, что все службы Гатвика работают в обычном режиме.

Телеканал разместил фото активистов, которые сели при входе в зону предполетного досмотра, поставив между собой коробки с логотипом движения. Внутри них они разместили замки, которыми сковали свои руки, чтобы затруднить охранникам задачу прекратить сидячую акцию протеста.

Как говорится на сайте Just Stop Oil, требованиями протестующих было заставить политических лидеров принять "быстрые и решительные меры" по защите населения от "последствий ухудшения климатических условий".

В июле сооснователь Just Stop Oil Роджер Хэллам был приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в протестной акции в ноябре 2022 года. Тогда экоактивисты на протяжении четырех дней блокировали движение по участку автотрассы M25, расположенной вокруг Лондона. Согласно вещательной корпорации Би-би-си, в результате действий протестующих сотни людей опоздали на рейсы, приемы к врачам или экзамены. Помимо Хэллама, суд также назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года еще четырем активистам Just Stop Oil.

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