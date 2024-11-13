Медведь напал на туриста и гида на Курилах

На острове Итуруп медведь напал на туриста и гида. Путешественник получил значительные травмы, сообщает местное отделении полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам правоохранителей, инцидент произошел утром во вторник. Мужчина, прибывший на Курилы с туристическими целями, отправился в сопровождении гида к одной из главных достопримечательностей Итурупа - Белым скалам. При этом с официального маршрута они не сходили. Но во время похода на мужчин напало агрессивное животное.

"Если местный немного подран, но в целом отделался легким испугом, то у туриста ситуация гораздо сложнее - повреждена скула и частично снят скальп. Мужчине предстоит операция", - рассказал источник в полиции.

К операции по спасению путешественника были привлечены силы МВД, лесничества и МЧС. Мужчина доставлен в больницу. Кроме того, егеря уже начали поиск агрессивного медведя для отстрела.

Отметим, что это уже не первое подобное ЧП на Сахалине в этом году. За лето известно как минимум о двух инцидентах, когда медведи нападали на людей. В обоих случаях опасных животных отследили и отстрелили.