https://news.day.az/tourism/1725342.html Крупная авиакомпания начнет выдворять пассажиров из-за «ненадлежащей одежды» Крупная американская авиакомпания начнет выдворять пассажиров из самолетов из-за "ненадлежащей одежды". О новых правилах перевозки сообщает Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что компания ужесточила правила дресс-кода - теперь нарушители не смогут подниматься на борт.
Крупная авиакомпания начнет выдворять пассажиров из-за «ненадлежащей одежды»
Крупная американская авиакомпания начнет выдворять пассажиров из самолетов из-за "ненадлежащей одежды". О новых правилах перевозки сообщает Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что компания ужесточила правила дресс-кода - теперь нарушители не смогут подниматься на борт. К ненадлежащей они отнесли прозрачную одежду, оголяющую грудь, ягодицы и другие интимные места, а также непристойную одежду с оскорбительными надписями. Более того, теперь на борту самолетов Spirit Airlines запрещены татуировки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре