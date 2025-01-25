Крупная авиакомпания начнет выдворять пассажиров из-за «ненадлежащей одежды»

Крупная американская авиакомпания начнет выдворять пассажиров из самолетов из-за "ненадлежащей одежды". О новых правилах перевозки сообщает Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что компания ужесточила правила дресс-кода - теперь нарушители не смогут подниматься на борт. К ненадлежащей они отнесли прозрачную одежду, оголяющую грудь, ягодицы и другие интимные места, а также непристойную одежду с оскорбительными надписями. Более того, теперь на борту самолетов Spirit Airlines запрещены татуировки.