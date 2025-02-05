Вокруг крепости Шахбулаг появится новая туристическая инфраструктура

На территории села Шахбулаг Агдамского района будет создана туристическая инфраструктура.

Как сообщает Day.Az, будут проведены восстановительные работы в связи с крепостью Шахбулаг, вокруг нее будет построена туристическая инфраструктура.

В связи с этим в Центре управления заповедниками Государственного агентства по туризму уже началась соответствующая работа. По его прогнозам, расходы на выполнение указанных работ составят 3,8 миллиона манатов.

Отметим, что крепость Шахбулаг, расположенная в 10 километрах от города Агдам, недалеко от села Шахбулаг, была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали-ханом. Памятник, известный в научной литературе как "Замок Шахбулаг", был внутренней крепостью большого замкового комплекса. Комплекс состоял из жилых домов, рынка, бани и мечети. До того, как Панахали-хан построил Шушинскую крепость, крепость Шахбулаг была административным центром Карабахского ханства.