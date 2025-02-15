https://news.day.az/tourism/1730514.html

Увеличится количество рейсов в Баку по одному из направлений

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент. Как передает Day.Az, с апреля частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю. В настоящее время авиаперевозчик выполняет полеты по этому направлению три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.