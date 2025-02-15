https://news.day.az/tourism/1730514.html Увеличится количество рейсов в Баку по одному из направлений Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент. Как передает Day.Az, с апреля частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю. В настоящее время авиаперевозчик выполняет полеты по этому направлению три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Увеличится количество рейсов в Баку по одному из направлений
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.
Как передает Day.Az, с апреля частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю.
В настоящее время авиаперевозчик выполняет полеты по этому направлению три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
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