Увеличится количество рейсов в Баку по одному из направлений

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.

Как передает Day.Az, с апреля частота рейсов увеличится до четырех раз в неделю.

В настоящее время авиаперевозчик выполняет полеты по этому направлению три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.