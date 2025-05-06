Посещение ряда церквей в Финляндии станет платным для приезжих

В церквях Хельсинки сделали платный вход и ввели систему абонементов.

Как передает Day.Az, об этом пишет местное издание Yle.

В Хельсинки некоторые церкви становятся настолько популярными среди туристов, что даже местные жители не всегда могут попасть туда. Летом 2025 года в нескольких ключевых храмах в центре города вводится платный вход. Для гостей из других городов посещение Хельсинкского кафедрального собора, церкви в Суоменлинне, церкви Святого Иоанна и Капеллы тишины будет стоить денег.

В прошлом году Кафедральный собор впервые ввел плату за посещение, что принесло приходу €340 тысяч. Настоятельница Мари-Анна Аувинен поясняет, что эти деньги помогают покрывать расходы на уборку, содержание здания, оплату труда гидов и организацию экскурсий на английском языке. Она отмечает, что иностранные туристы привыкли к подобным сборам и даже раньше часто оставляли добровольные пожертвования.

Для жителей Хельсинки предусмотрен специальный "церковный абонемент", который позволяет посещать эти храмы бесплатно. Его можно будет получить с 19 мая по конец августа в церквях или приходских офисах. Аувинен подчеркивает, что для горожан важно сохранить возможность свободно заходить в церковь, чтобы просто посидеть в тишине или помолиться. Тем, кто хочет поговорить со священником, в соборе предоставляется такая возможность раз в неделю.

Особый случай - церковь Темппелиаукио, где даже обладатели "абонемента" должны платить за вход. Исключение сделано только для прихожан этого храма и детей до 18 лет. Здесь входной сбор в размере €8 действует с 2017 года, и за это время приход смог значительно улучшить свое финансовое положение. В 2024 году эти сборы принесли €1,6 млн, что помогло покрыть долги, накопленные во время пандемии.