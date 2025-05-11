Два самолета не могут совершить посадку в Армении

В Ереване два самолета не могут совершить посадку из-за ураганного ветра.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские медиа.

В подвешенном состоянии оказались лайнер Airbus A320 с 140 пассажирами, летевший из Шарджи, а также вылетевший из Москвы лайнер Boeing 737 авиакомпании Shirak Avia.

"На данный момент самолет из Шарджи не может совершить посадку в "Звартноце", еще один лайнер ожидает вылета", -- сообщили в пресс-службе аэропорта.