https://news.day.az/tourism/1751917.html Два самолета не могут совершить посадку в Армении В Ереване два самолета не могут совершить посадку из-за ураганного ветра. Как передает Day.Az, об этом пишут армянские медиа. В подвешенном состоянии оказались лайнер Airbus A320 с 140 пассажирами, летевший из Шарджи, а также вылетевший из Москвы лайнер Boeing 737 авиакомпании Shirak Avia.
Два самолета не могут совершить посадку в Армении
В Ереване два самолета не могут совершить посадку из-за ураганного ветра.
Как передает Day.Az, об этом пишут армянские медиа.
В подвешенном состоянии оказались лайнер Airbus A320 с 140 пассажирами, летевший из Шарджи, а также вылетевший из Москвы лайнер Boeing 737 авиакомпании Shirak Avia.
"На данный момент самолет из Шарджи не может совершить посадку в "Звартноце", еще один лайнер ожидает вылета", -- сообщили в пресс-службе аэропорта.
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