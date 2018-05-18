Кинороли, которые загубили карьеры актеров - ВИДЕО

Снявшись в одном-единственном блокбастере, актер может стать любимцем зрителей и мгновенно вознестись на вершину славы. Но возможен и обратный путь, когда неудачная роль рушит репутацию артиста. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о некоторых звездных актерах, которым не посчастливилось оказаться в такой ситуации.

1. Николас Кейдж и фильм "Плетёный человек" (2006). Римейк одноимённой классической ленты 1973 года выглядел уныло и чрезмерно картинно. После этих съёмок карьера Кейджа покатилась под откос.

2. Майк Майерс, которого все полюбили после фильмов об Остине Пауэрсе, проиграл, снявшись в фильме "Секс-гуру" в 2008 году. Заполненная низкопробными штампами картина лишила Майка статуса одного из лучших комиков Голливуда.

3. Для Брендана Фрейзера началом конца стала лента "Мумия: Гробница императора драконов", вышедшая в 2008 году. Любопытно, что суперзвездой Брендана сделала первая часть франшизы "Мумия".

4. Один из самых выдающихся комедийных актёров Эдди Мёрфи лишился репутации после "Приключений Плуто Нэша" (2002). Эдди прославился после картины "Полицейский из Беверли-Хиллз", после которой последовала череда успешных комедий. Увы, Плуто Нэш провалился в прокате, зато получил кучу "Золотых малин".

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