Почему в тюрьмах нельзя говорить «спасибо»?

Многие слова из повседневной жизни приобретают другое значения в стенах этого здания. По тюремным понятиям, слово "спасибо" считается оскорбительным и нежелательным для использования. Правильно благодарить сокамерников словами "от души", "душевно", "благодарствую" или "благодарю". Слово "спасибо" нельзя использовать ни в устной речи, ни в письмах родным или записках (малявах) другим арестантам. "Правильные пацаны" - то есть знающие тюремные обычаи заключенные - могут обидеться из-за одного этого словах.

Причин, почему оно попало в разряд табу, несколько. О них Day.Az расскажет со ссылкой на thequestion.ru.

1.Наигранная вежливость.

В тюрьме крайне негативно относятся к показной вежливости. Использование слов "спасибо" и "пожалуйста" кажется зэкам рисованием, желанием лишний раз подчеркнуть свою интеллигентность и поставить себя выше основной массы заключенных.

2. Знак принадлежности к партийной номенклатуре или интеллигенции.

Большинство "сидельцев" являются выходцами из низших слоев общества. Они уважительно называют себя "мужиками" и испытывают классовую ненависть ко всем, кто имеет более высокое социальное положение. Особенно зэков возмущает, если человек кичится этим и каждый раз намеренно подчеркивает свое прекрасное воспитание. (да-да, слова "спасибо" и "пожалуйста" попадают под эту категорию). Такого наглеца сокамерники быстро ставят на место.

3. Лексикон "мусоров" .

Слова "спасибо" и "пожалуйста" используют в своем обычном общении надзиратели, тюремное начальство, следователи и другие служители Фемиды. Этих людей заключенные считают своими идейными врагами.

4. Недостойная плата за блага.

По факту в тюрьме обычно благодарят за "блага" наподобие табака или чая, которые считаются настоящими святынями. Словесная благодарность за такие ценные вещи должна выражаться соответствующим образом. Нужно сказать "благодарю", подарив таким образом благо в ответ дающему ("благо дарю"). Слово же "спасибо" имеет другое значение. Оно происходит от словосочетания "спаси бог". Такое пожелание - не самая достойная плата за столь ценные в тюрьме вещи, как чай и сигареты.

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