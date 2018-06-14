«Ёжик в тумане»: Как появился лучший мультфильм всех времен и народов

На международном фестивале "Лапута" в Токио мультфильм "Ежик в тумане" официально был назван лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов и получил первое место из 150 работ. Второе место занял мультфильм - "Сказка сказок". Day.Az со ссылкой на pics.ru расскажет читателям, как появился лучший мультфильм всех времен и народов.

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в селе Андреевка Пензенской области, где его родители находились в эвакуации. После школы он окончил 2-годичные курсы мультипликаторов и в 1961 году начал работать на киностудии "Созюмультфильм". Его дебютной работой был мультфильм "25-е, первый день", который он снял совместно с Аркадием Тюриным.





В 1964 году Норштейн отрисовал танец блохи для мультфильма "Левша". Для него эта работа стала знаковой ещё и потому, что в это время он познакомился с Франческой Ярбусовой, которая стала его женой и настоящим соратником.

Ежик из слёз

Не всем известно, что сам Норштейн создавал композиции, наброски кадра и эскизы, а отрисовкой занималась его супруга - художник Франческа Ярбусова. У ёжика из знаменитого мультфильма особая история.

Писательница Людмила Петрушевская (автор сценария мультфильма "Сказка сказок") в своих мемуарах написала, что ежик - это слепок с её профиля. И действительно что-то общее есть - взъерошенные волосы и вздернутый нос писательницы действительно напоминают ёжика. Но сам Норштейн этот слух развеял: "Чепуха. Ежик очень трудно рисовался. Этих ежиков переходило на мультипликационном экране не одна сотня, и прорваться сквозь этот строй и найти своего было сложно. Франческа сделала множество эскизов, и однажды мы дошли до белого каления. Я кричал: "Он должен появиться на доли секунды - и отпечататься! Профиль должен быть абсолютно четкий, ясный!" И вот после всех этих страшных криков, сердечных капель она вдруг села и нарисовала".

Грустно-загадочный шедевр

Мультфильм "Ежик в тумане" вышел в прокат в 1975 году. В основу его сценария была положена сказка Сергея Козлова, а озвучивали мультфильм известные актёры: Вячеслав Невинный (Медвежонок), Алексей Баталов (рассказчик) и Мария Виноградова (Ежик).

Сегодня в это сложно поверить, но "Ежик в тумане" с трудом пробился в прокат. В него просто не верили и выпустили только на малый экран кинотеатра "Россия". Никто и подумать не мог, что мультфильм будет на протяжении 14 месяцев собирать аншлаги.Мультфильм "Ежик в тумане", несмотря на этакую лёгкую грусть, стал абсолютным хитом у детей и взрослых. Малышей привлекали интересные герои и необычная анимация с таинственным сюжетом. Для них это была добрая сказка про друзей. А взрослые видели в мультфильме аллегоричную философию. В нём и космос, и мерцание природы, и множество символов. "Ежик в тумане" - этакий русский дзен, притча о пути познания мира через отказ от познания. Вспомните: говорящая рыба, откровение в виде лошади, дерево жизни. Надежда на чудо, которая не умирает даже в сумраке. Ведь всё это про всех нас.



Юбилейная выставка

В честь юбилея в московской галерее Altmans Gallery открылась выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн", на которой представлены эскизы к мультфильмам режиссера, сделанные его женой, художником Франческой Ярбусовой.

На выставке представлено более 30 работ - большинство из них это эскизы к мультфильмам Норштейна "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Посетители узнают, как появились любимые герои: Ежик, Медведь, Лошадь, Волчок и другие. В ходе выставки можно будет увидеть рабочие наброски и раскадровки к фильмам. На протяжении месяца в Altmans Gallery будут выставлены эскизы и макеты, которые воссоздают знакомые кадры любимых всеми фильмов.

Выставка проходит в галерее первых имен Altmans Gallery в ТДЦ "Новинский" с 15 сентября по 9 октября 2016 года.

Кстати, когда самого Норштейна спрашивают о мультфильме "Ежик в тумане", он говорит: "Лучше портвейн в стакане, чем "Ежик в тумане".

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