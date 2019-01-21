8 самых экзотичных блюд со всего света - ФОТО

Единого понятия о том, что такое экзотика, не существует: кто-то посчитает экзотичным даже слишком острое карри, а кто-то не найдет ничего особенного даже в действительно неординарной еде.

Day.Az со ссылкой на fraufluger.ru представляет топ самых экзотичных блюд на планете, которыми можно удивить даже самых искушенных путешественников, которые уже увидели и попробовали, как им кажется, практически все.

Хаггис

Далеко не все необычные блюда азиатского происхождения - по -настоящему экзотичную еду можно найти и в Европе. Хаггис, широко известное блюдо традиционной шотландской кухни, - одно из таких блюд.

Это мясной пудинг из овечьих легких, сердца и печени, который запекают прямо в желудке. Возможно, список ингредиентов звучит не слишком привлекательно, но те, кто пробовали хаггис, хвалятего необычный, но при этом гармоничный вкус.

Печенье с осами

Едой из насекомых в Азии точно никого удивить не получится: кузнечики, тараканы и даже черви - классические ингредиенты блюд восточноазиатской кухни.

Впрочем, японское печенье с осами - довольно необычный десерт даже для Востока. Чтобы приготовить его, ос варят в кипятке, высушивают и вмешивают в сладкое тесто. Это похоже на печенье с кусочками шоколада, где вместо шоколада - целые сушеные осы.

Жареный тарантул

Людям, которые испробовали всевозможные экзотичные блюда, даже зажаренный в кипящем масле огромный тарантул, приготовленный прямо с шерстью и шипами, может не показатьсячем-то необычным.

И зря: особенность этого блюда заключается в том, чтотарантул не просто страшный - он еще и ядовитый. Купить жареного тарантула можно в Камбодже, причем не только на улице, но и в дорогих ресторанах.

Медвежья лапа

Запеченная прямо с когтями лапа медведя - очень дорогое китайское блюдо, пользующееся довольно большим спросом, несмотря на экзотичность и феноменально высокую цену. Считается, что это мясо полезно для здоровья и помогает справиться с проблемами мужского бесплодия.

Сейчас это блюдо найти очень сложно: китайские защитники животных активно протестуют против медвежьей охоты и употреблением медвежатины в пищу.

Обезьяний мозг

Неудивительно, что и это блюдо можно попробовать в Китае. Обезьяний мозг готовят в специях или едят сырым, еще теплым - зависит от традиций в регионе и вкусовых предпочтений.

Само существование этого блюда вызывает множество этических вопросов: поедание мяса человекообразных обезьян (и любых обезьян вообще) приравнивается к каннибализму - это слишком умные и социальные животные, к тому уже очень сильнопохожие на людей.

Балют

Балют - это филиппинское блюдо, которое представляет из себя вареное утиное яйцо. Однако не все так просто, иначе оно бы не попало в этот топ.

Секрет блюда заключается в том, что варят не обычные яйца, а те, в которых уже есть птенец - ценители предпочитают, чтобы у эмбриона были сформированные перья и клюв.

Чтобы максимально насладиться блюдом, местные жители рекомендуют сначала проделать отверстие в скорлупе и выпить жидкость, а затем - доесть птенца.

Столетнее яйцо

Для того, чтобы сделать из обычных куриных или утиных яиц"столетние", их обмазывают солью, глиной и золой, после чего оборачивают в пленку и закапывают на несколько месяцев в землю.

В таком виде яйца могут храниться и дольше - до нескольких лет. Едят их как самостоятельное блюдо, приправляя соевым или устричным соусом. Для здоровья это не опасно.

"Живое" сердце кобры

Не так много людей в мире пробовали это блюдо - оно очень редкое и найти его довольно сложно даже во Вьетнаме, где его считают традиционным.

"Живым" его называют потому, что есть сердце полагается сырым - приготовление блюда заключается только в том, чтоего поливают змеиной кровью.

Съев "живое" сердце кобры, люди рассчитывают приобрести силу одной из самых опасных змей на земле.

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