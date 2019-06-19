Все мы любим знаменитый фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Картина буквально сразу завоевала сердца зрителей, ее любят и пересматривают до сих пор. Но немногие знают, что фильм мог получиться совсем другим!

1. Идеей для сценария послужили статьи журналиста А. Сахнина в газете "Правда", которые были посвящены борьбе с контрабандой. Кстати говоря, в одной из заметок как раз был описан оригинальный способ провоза ценностей - в гипсе.

2. Изначально планировался совсем другой сюжет фильма: обычный советский человек, который отправляется в заграничное путешествие и становится одним из участников контрабандистской махинации. В целом сценарий одобрили.

3. Главную роль сразу писали под Никулина. "Заграничную" часть снимали в Баку, остальное - в Сочи.

4. Фильм предлагали назвать "Контрабандисты". Много занимательных сцен изначально должны выглядеть совсем по-другому.

5. По политическим причинам убрали реплики: "Как говорит шеф, главное в нашем деле - социалистический реализм" и "Партию и правительство оставили на второй год".

6. Монолог управдома Плющ должен был звучать так: "Я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает синагогу" (в оригинале - любовницу).

7. По первому сценарию, пьяного Семёна будит не жена, а на него падает картина. Из-за неудачных дублей сцену пришлось изменить.

8. Изначально на пароходе исполняли "Песню про зайцев", потом ее заменили на "Остров невезения".

9. Роль мальчика, идущего по волне, исполнил Максим Никулин, сын знаменитого актера. Сцену переснимали много раз, так как мальчик падал в воду раньше, чем Миронов мог замахнуться ногой. Поэтому Гайдай убедил мальчика, что Миронов просто пройдет мимо.

Когда Максим смог спокойно наклониться за удочкой, режиссер дал команду Миронову. Дубль получился, а вот мальчик долго обижался на дядю Андрея.

Звук из эпизода вырезали, ведь сценка вышла настолько натуральной, что на крики примчался спасательный катер!

10. Героиню Светличной в фильме озвучила Зоя Толбузина, а ее песню исполнила Аида Ведищева, за что Светлана долго обижалась на Гайдая. Единственной фразой, которую она произнесла сама, была: "Не виновата я!".

11. Из всех актрис, которые пробовались на роль управдома, меньше всего Гайдаю понравилась Мордюкова. К тому же, у нее с Мироновым была взаимная "нелюбовь".

12. Помните сцену с подводной съемкой? Тогда еще не было кинокамер, которыми можно снимать под водой, поэтому для аппаратуры изготовили специальный бокс.

13. Название теплохода "Михаил Светлов" было подобрано не случайно: Гайдай был поклонником творчества поэта.

14. Как-то на съемках прошел слух, что Никулин умер. На самом деле уборщица нашла якобы бы тело Никулина, но это оказался муляж.

15. Во время рыбалки Лелик говорит: "Идиот!". Но фраза была адресована не Геше, а кому-то со съемочной группы.

16. Гайдай сам озвучил сценку, где милиционеры увозят пьяницу.

Помимо этого, в фильме полно ляпов. Но какой киношедевр обошелся без них?

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!