https://news.day.az/unusual/1146334.html Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети - ФОТО
Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети - ФОТО
Интернет-пользователей озадачила видеозапись, при просмотре которой кажется, что машины и мотоциклы исчезают с дороги, об этом сообщает Daily Mail.
Запись опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch. "Да, эта дорога ведет в никуда", - подписал автор свой твит, собравший сотни тысяч просмотров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При взгляде на ролик создается ощущение, будто автомобилисты и мотоциклисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у ограды моста, перекинутого через бурную реку.
Происходящее на видеозаписи поставило пользователей в тупик. Некоторые из них решили, что на записи происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное их чрезвычайно озадачило.
Объяснение нашел юзер @ab041937, который пояснил, что видео снимали с крыши веранды. Там собралась вода и грязь, поэтому кажется, будто это река, а ограждение напоминает мост.
Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5- Daniel Holland (@DannyDutch) 29 июня 2019 г.
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