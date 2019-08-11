При взгляде на ролик создается ощущение, будто автомобилисты и мотоциклисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у ограды моста, перекинутого через бурную реку.

Происходящее на видеозаписи поставило пользователей в тупик. Некоторые из них решили, что на записи происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное их чрезвычайно озадачило.