Шокирующие кадры, снятые в Керале (Индия), на первый взгляд не показывают нам ничего особенного, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мы просто видим человека, сидящего на мотоцикле, но уже через несколько секунд появляется главный герой этой сцены. Второй мотоциклист приехал как будто из ниоткуда и, врезавшись в стену, не только ударился головой, но и сделал довольно пугающий кувырок. Правда, почти сразу мужчина встал и даже попытался успокоить очевидцев, показывая, что с ним всё в порядке.

Многие зрители отметили тот факт, что незнакомцу очень повезло остаться в живых. Главную роль тут сыграл защитный шлем, ведь если бы его не было, страшно представить, какие последствия имел бы жуткий удар головой о стену.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!