После 30 лет некоторый перекос в соотношении свободных мужчин и женщин становится более очевидным. Вторых больше, и часто утомившись ждать идеального холостого мужчину, женщины решаются на отношения с теми, кто уже однажды создавал ячейку общества. Вот несколько причин, почему не стоит этого делать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

За время предыдущего брака у мужчины появились стойкие бытовые привычки, которые он автоматически перенесет в новые отношения. Еще большее значение имеют привычки его первой жены, которые будут вызывать то раздражение, то ностальгию. Все это вы почувствуете на себе.

Вообще призрак первой жены надолго станет третьим лишним в ваших отношениях, даже если вы никогда с ней не познакомитесь. Сравнение с ней будет подсознательным и сознательным, а ее ошибки станут поводом поучать вас. Например, неверность первой жены спровоцирует жесткий контроль и за вами. А если первая жена обладала достоинствами, которые вы не хотите обнаруживать, то приготовьтесь, что вам об этом не раз скажут прямо в лицо.

Если в результате развода мужчина потерял собственность или финансы, то вас ждет жизнь с подозрительным скрягой, которому постоянно придется доказывать, что вы не покушаетесь на его имущество. И все равно до конца вы его не переубедите. Но почему вы должны платить за чужой неприятный опыт?

Приготовьтесь, что сравнивать с бывшей вас будет не только мужчина, но и его родственники и друзья, особенно если они и после развода сохранили с ней нормальные отношения. Рассчитывать на их помощь и поддержку вы не сможете, а вот на обидные замечания - вполне. Но даже если они были не в восторге от экс-супруги, оценивающие взгляды вы все равно почувствуете. Неловкие ощущения гарантированы и при случайных воспоминаниях его близких о прежних временах, когда в его жизни присутствовала другая женщина.

Брак дает опыт, несравнимый с обычными свиданиями, поэтому у мужчины будет искушение вести себя с вами как с инфантильной девочкой, которая ничего о настоящей жизни не знает.

Разумеется, лучше знать, почему мужчина расстался со своей первой женой, и "не сошлись характерами" тут не поможет. Если мужчина один раз все рассказал как есть, и после о бывшей жене не вспоминает, это хорошо. Но если он постоянно ругает бывшую, обвиняет ее или позволяет себе оскорбления в ее адрес - это настоящий стоп-сигнал для любых отношений. Потому что однажды такой же плохой для него можете оказаться и вы.

Финальный аккорд - это наличие детей. Потому что вместе с мужчиной в вашу жизнь так или иначе войдут и они. Это касается не только алиментов и дорогих подарков на день рождения и другие важные даты, которые будут влиять на семейный бюджет.

Планы на отпуск или выходные будут в прямой зависимости от планов его детей и мамы этих детей. Вам придется это учитывать в любой ситуации. И детский утренник будет важнее совместного похода в театр или ресторан. А болезнь ребенка может перечеркнуть давно запланированное путешествие. И со всем этим придется смириться. Еще хуже, если дети живут с мужчиной. В этом случае вам придется налаживать с ними отношения вне зависимости от своих симпатий, и всегда помнить, что вы никогда не сможете стать лучше их мамы. О чем вам не раз скажут. Кроме того, наличие детей сильно осложнит ваши имущественные права в браке.

Если же у вас появится общий ребенок, то он будет вынужден делить внимание отца с единокровными братьями или сестрами. Учитывая неизбежный комплекс вины перед детьми от первого брака, мужчина будет более снисходительным к ним и более строгим - к вашему малышу.

Поэтому разведенный мужчина - вариант только для женщины, которая уже была в браке. В этом случае отношения будут равными. Ну а если за плечами мужчины уже несколько разводов, то это серьезный повод подумать, стоит ли вообще начинать с ним отношения.

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