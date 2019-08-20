Каждый автомобилист держит на контроле три показателя в своем автомобиле. Мало кто из них не будет пренебрегать скоростью движения, температурой мотора и расходом топлива.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Последний показатель весьма важен, как и скоростной режим. Повышенный расход топлива может сообщить вам о возможной технической проблеме автомобиля. Разберем предполагаемые варианты, что поможет вернуть расход топлива на приемлемый уровень.

Проблема в топливном насосе. Если топливный насос в автомобиле неисправный, то не только расход топлива меняется - можно ощутить, что и сама машина стала хуже ехать. Если вы резко набираете скорость, автомобиль начинает дергаться, и вы можете ощутить недостаток мощности. Причиной такому поведению может стать проблема в топливном насосе - он либо засорился, либо уже пришел в негодность. Поэтому достаточно провести его замену и расход топлива вернется на прежний уровень.

Проблема с датчиками. Причина резкого роста расхода бензина может скрываться не только в топливной аппаратуре машины, но и в электрической части. В частности, неисправный датчик массового расхода воздуха становится виновником повышенного потребления топлива. Его неисправность можно выявить при помощи диагностического оборудования, сломанный датчик меняют. После этого расход у машины падает примерно на 10 процентов.

Проблема в форсунках. Если с топливным насосом все в порядке и с датчиками также, а машина потребляет много топлива, значит, проблема может заключаться в форсунках. Возможно вы заправляли автомобиль топливом плохого качества, поэтому форсунки забиваются грязью, а это является следствием плохого распыления топлива в камеру сгорания. Но это не значит, что деталь надо менять, в автосервисе на специальном оборудовании вам могут их прочистить. Стоимость небольшая, да и по времени это не сильно долго.

В заключение хочется отметить, что если первый способ не помог решить проблему, не стоит останавливаться, попробуйте другой. Или сразу обратитесь в автосервис, если не хотите зря тратить свое драгоценное время.

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