Посетительница парка "Алмазный кратер" в американском штате Арканзас нашла алмаз весом 3,72 карата. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летняя Миранда Холлингсхед (Miranda Hollingshead) узнала о знаменитом парке в округе Пайк четыре года назад, а в пятницу, 16 августа, решила посетить его с семьей. Уроженка Техаса вспоминает, как сидела в тени и смотрела на YouTube обучающее видео по поиску драгоценностей. "Я отвлеклась на секунду на детей, потом опустила взгляд вниз и увидела его в куче с камнями", - рассказывает она.

Женщина отнесла алмаз в специальный центр, где сотрудники парка зарегистрировали находку. Они объяснили Холлингсхед, что камень мог оказаться на поверхности благодаря недавно прошедшему дождю. Следуя традиции, американка вместе с сыном дала драгоценному камню название - Caro Avenger (Каро Мститель). Она объяснила, что первую часть имени придумал ее ребенок, а во второй она выразила свою любовь к супергероям.

Теперь Холлингсхед решает, продать ли найденный алмаз или сделать из него кольцо.

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