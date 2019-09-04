Этой маленькой девочке по имени Элла Дули всего 14 месяцев, но она уже прославилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мама малышки сидела с ней в машине, как вдруг Элла услышала песню группы "Jonas Brothers" и принялась в меру своих сил танцевать под неё, при этом очаровательно улыбаясь. Родительница была поражена, ведь если раньше дочка плясала только тогда, когда копировала маму и папу, то сейчас она впервые решила исполнить танец самостоятельно.

Видеоролик настолько распространился в интернете, что привлёк внимание даже самих "Jonas Brothers", которые умилились тому, что у них имеется такая маленькая очаровательная поклонница.

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