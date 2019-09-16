Собаки, как известно, лучшие друзья человека, и легко понять почему. Если с ними правильно обращаться, они будут предано любить вас. Сейчас существует такое множество пород собак, что каждый может выбрать именно такого питомца, который ему больше всего подходит.

Золотистый ретривер

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, некоторые считают, что это самая популярная собака в мире. Золотистые ретриверы - добродушные собаки, которые любят находиться в обществе людей.

Они дружелюбны и ладят практически со всеми. Золотистые ретриверы любят пребывать на улице, но их можно содержать и в помещении. Это довольно большие собаки - мальчики этой породы весят 30-34 килограмм, а собаки-девочки весят 25-32 кг.

Ши-тцу

Ши-тцу, что в переводе означает "маленький лев", очень популярная порода собак, которую высоко ценят и корни которой уходят в китайскую королевскую семью. Эти благородные собачки очаровательны и довольно до́роги. Однако они того стоят. Ши-тцу очень игривы и ласковы. И хотя они не отличаются большими размерами, ши-тцу вполне могут встать на защиту семьи, в которой живут. Эти крохи весят не более 7 килограмм.

Шетландские овчарки

Шетландские овчарки, или как их ласково называют "шелти", были выведены для того, чтобы пасти овец. Они очень умны и ответственны.

Родиной шелти являются Шетландские острова (архипелаг на северо-востоке Шотландии). Это собаки среднего размера, весят они около 6-12 килограмм. Они очень преданны и сделают все возможное для выполнения поставленной задачи.

Йоркширские терьеры

Трудно не влюбиться в эту крошечную собачку. Йоркширские терьеры маленькие, игривые и очень верные. Репутация у йорков (как их чаще называют) не самая высокая из-за некоторой неуравновешенности.

Они любят своих хозяев, но опасаются незнакомцев. Родом они из Англии и весят не более 3 килограмм.

Американские стаффордширские терьеры

У американских стаффордширских терьеров или питбулей, как их еще называют, репутация тоже не самая лучшая. К сожалению, многие из этих собак нападают на людей и становятся таким образом "героями" новостей.

Часто за этими собаками не осуществляется надлежащий уход, в результате чего они и становятся жестокими. Несмотря на это, питбули могут стать послушными питомцами и прекрасными членами семьи.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд - порода крупных собак, хоть и не таких больших, как сенбернары. Произошли они путем скрещивания мастиффов с другими крупными породами сторожевых собак.

Эти удивительные собаки были выведены для того, чтобы помогать людям выпасать скот в швейцарских Альпах. И сейчас эти собаки могут помочь в решении различных задач и быть полезными в домашнем хозяйстве.

Лабрадор-ретривер

Лабрадорские ретриверы - это собаки, которые умеют буквально все. Это не только замечательные семейные собаки, но они также могут оказывать помощь слепым, людям с аутизмом и людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (например, "афганский синдром"). Эти универсальные собаки очень симпатичны, уравновешены и умны.

Уэльский спрингер-спаниель

Знаете ли вы, что эта порода собак известна еще с 7000 года до н.э.? Как ни с какой другой породой, с этими собаками лучше всего играть в "лови-принеси". Они ладят со всеми, включая других животных. Однако они не такие общительные, как другие собаки-спаниели. Собаки-мальчики весят около 18-25 килограмм, а девочки - около 16-20 килограмм.

Мопсы

Мопсы более спокойны, чем все остальные собаки небольших размеров, что делает их отличными домашними животными Им не требуется большая физическая нагрузка. Они не более 33 сантиметров в высоту и весят около 6-8 килограмм. Мопсы происходят из Китая и имеют продолжительность жизни 13-15 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти маленькие и очень ласковые собачки обычно весят менее 9 кг.

Как и йорки, они происходят из Соединенного Королевства. Их продолжительность жизни составляет менее 10 лет.

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