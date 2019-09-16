Ученые будут выращивать на МКС необычные микроорганизмы
Российские ученые планируют выращивать мутантов на поверхности МКС.
Прямо сейчас исследователи работают над научной аппаратурой "Мутация", благодаря которой на МКС проведут биотехнологические эксперименты по исследованию изменений в микроорганизмах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Ученые будут наблюдать за тем, как на объекты воздействуют факторы космического пространства.
По данным источника, в настоящий момент ведется подготовка к предварительным испытаниям.
Кроме того, отмечается, что всю аппаратуру будут использовать на внешней поверхности модуля "Наука", запустить который планируют в 2020 году.
Помимо этого в документах подчеркивается, что образцы с биообъектами перед отправкой на орбиту разместят в специальные кассеты. После этого их выставят на внешней поверхности станции.
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