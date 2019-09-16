Российские ученые планируют выращивать мутантов на поверхности МКС.

Прямо сейчас исследователи работают над научной аппаратурой "Мутация", благодаря которой на МКС проведут биотехнологические эксперименты по исследованию изменений в микроорганизмах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ученые будут наблюдать за тем, как на объекты воздействуют факторы космического пространства.

По данным источника, в настоящий момент ведется подготовка к предварительным испытаниям.

Кроме того, отмечается, что всю аппаратуру будут использовать на внешней поверхности модуля "Наука", запустить который планируют в 2020 году.

Помимо этого в документах подчеркивается, что образцы с биообъектами перед отправкой на орбиту разместят в специальные кассеты. После этого их выставят на внешней поверхности станции.

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