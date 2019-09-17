Почти три десятка лет один из выдающихся лейблов модной индустрии Armani радует молодых любителей стиля и качества своей самой юной линейкой - брендом Armani Exchange. Это одежда для городских жителей, выдержанная в ярком, немного бунтарском, немного спортивном стиле, но непременно отличающаяся неповторимым стилем Джорджио Армани. Элегантность, комфорт и ничего лишнего - на этих трех китах строится философия бренда.

Оставаясь верной своему стилю и традициям, осенне-зимняя коллекция 19/20 при этом несет в себе совершенно новый взгляд на молодежный стиль: здесь яркие футболки, рубашки и рваные джинсы переплелись с классикой и создали новые, свежие и вдохновляющие образы.

Armani Exchange предлагает женщинам носить в этом сезоне маленькое черное платье с объемными пуховиками и спортивными кроссовками, джинсы - со строгими полосатыми рубашками в офисном стиле или женственными шифоновыми блузками, а строгие деловые наряды дополнять раскованными куртками-бомберами. Принты должны быть необычными - например, будто нарисованными грубыми мазками широкой кистью. Мужчинам рекомендуется носить пуловеры с костюмами и яркие футболки и свитшоты с логотипом бренда в более смелом, увеличенном варианте. Также неотъемлемой частью коллекции сезона являются толстовки и пуховики, выполненные в насыщенных цветах.

Armani Exchange - это всегда свежесть, новизна и зарождение трендов, поэтому в рекламной компании бренд задействовал таких восходящих звезд, как Лаки Блу Смита и его сестру Пайпер Америка Смит, а также Кенто Ямазаки и Нану Оуйанг.

Приобрести модели из новой коллекции можно по адресу: пр-т Зарифы Алиевой, 27. Тел.: +99412 493 70 71.

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