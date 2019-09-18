Сегодня звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. В добавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно, если направить свою энергию в нужное русло! Единственное "но": интересы сегодня могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.

Овен

Сегодня замечательный день для всех Овнов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Овну шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Овен может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Овен уже перестал надеяться на результат.

Телец

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Тельца будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Тельца к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Телец не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Близнецов мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Близнецам сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Рак

Сегодня Рак имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Рак столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Лев

Сегодня для Льва наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Льва, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Лев сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Дева

Сегодня, за что бы Дева ни взялась, звезды гороскопа не советуют ей торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять ее к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Деве может показаться, что промедление смерти подобно, и если она поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Деве следует держать себя в руках. Сегодня ей лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Весы

Сегодня Весы будут порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к их непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у них на пути. Недоброжелателям Весов можно только посочувствовать: любые попытки поставить им палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Весы превратят палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Скорпиона к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Скорпион должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Стрелец

Сегодня в любых делах Стрельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Стрелец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Стрельца нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Козерог

Сегодня звезды гороскопа призывают Козерога задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Козерог может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Водолей

Сегодня Водолею следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Водолей может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Рыбы

Сегодня в руках Рыб все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг них - стоять коромыслом! Рыбы настроены по-боевому, они готовы направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные Рыбы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

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