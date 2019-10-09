Удивительные истории о том, как домашние любимцы находили путь домой
Day.Az со ссылкой на Moya-planeta.ru представляет вам девять удивительных историй о том, как домашние любимцы находили путь домой, несмотря на огромные расстояния и препятствия.
1. Ирландский терьер Принц
Расстояние: неизвестно.
Сколько отсутствовал: неизвестно.
В 1914 году рядового Джеймса Брауна из Стаффордшира призвали на фронт - Браун был в одном из первых полков, отправленных во Францию на войну. Дома ему пришлось оставить своего любимца Принца. Несмотря на то, что Принц был оставлен на попечение семьи, а не незнакомых людей, пес все равно так тосковал по своему хозяину, что однажды исчез. Жена Брауна написала ему об этом в письме, но письмо дошло слишком поздно: незадолго до получения почты Принц и Джеймс воссоединились. Пес нашел своего хозяина во французских окопах, переплыв пролив Ла-Манш, и был готов сражаться с ним против немцев. Отряд сделал Принца своим талисманом и оставил у себя, а пес в благодарность выполнял функцию почтальона, передавая записки на поле боя.
Расстояние: 10 км по воде.
Сколько отсутствовала: четыре месяца.
Ян Гриффит отдыхал со своей семьей на яхте и шел под парусом в шторм, когда домашняя любимица Софи Такер выпала за борт. Ян подумал, что собака утонула, потерял всякую надежду спасти питомца в такой шторм и пошел своим курсом. Софи Такер же не только не утонула, но и пережила немало приключений: она проплыла 10 км бок о бок с акулами (дело было недалеко от австралийских берегов), высадилась на практически необитаемом острове и там четыре месяца охотилась на диких коз, чтобы добыть себе пищу. Софи обнаружили рейнджеры, обеспокоенные тем, что коз кто-то ворует и убивает, а затем по адресной бирке вернули домой.
Расстояние: 200 км.
Сколько отсутствовал: пять недель.
Хозяева трехлетнего кота Барсика из Ростова-на-Дону собрались в гости к родственникам на Украину в город Краснодон. Домашнего любимца они решили взять с собой, не поинтересовавшись, хочет ли Барсик вообще покидать родной дом. Довольно предсказуемо, но Барсик, прибывший в Краснодон и выпущенный из сумки, моментально испугался лая собак и незнакомой местности, вырвался от хозяев и удрал - и не куда-нибудь, а домой, через границу. Через пять недель Барсик очутился на пороге дома в Ростове-на-Дону, отощавший, с легким растяжением лапы, но, очевидно, счастливый.
Расстояние: более 2000 км.
Сколько отсутствовал: шесть лет.
В 1987 году семья мурманчан Синишиных потеряла кота Семена, возвращаясь из Москвы, и вернулась в Мурманск "осиротевшей". Однако строптивый кот не смирился с таким ходом событий, шесть лет провел в скитаниях, чтобы вернуться домой, и наконец добрался. Случай оказался таким незаурядным, что про Семена написали в мурманских газетах, сняли короткометражный фильм "История любви", а уже в 2012 году установили ему памятник. Теперь грустный бронзовый кот с узелком сидит на скамейке у Семеновского озера в Мурманске: говорят, если его почесать за ухом и загадать желание, оно сбудется.
Расстояние: 4100 км.
Сколько отсутствовал: полгода.
В 1923 году во время путешествия по Индиане потерялся двухлетний пес Бобби. Хозяева искали его несколько дней, но не смогли найти и уехали домой, в Силвертон, штат Орегон. Через шесть месяцев Бобби обнаружился у дверей орегонского дома: истощенный, с кровоточащими лапами. Бобби прошел практически через половину страны, зимой, через равнины, горы, пустыни, болота, реки и озера, чтобы быть со своими хозяевами - по подсчетам, в день ему приходилось проходить около 23 км. Его история так растрогала американцев, что про Бобби даже сняли немой фильм "Зов Запада" и поставили несколько памятников в Силвертоне, а также в честь него там до сих пор ежегодно проходит детский парад.
Расстояние: 400 км.
Сколько отсутствовал: пять недель.
В 1945 году семейство Дулен переехало из города Аврора, штат Иллинойс, в городок Ист-Лансинг, штат Мичиган. Черного кокер-спаниеля Тони решено было с собой не брать, а оставить жить у друзей в родном городе. Тони, не вынеся такого предательства, у друзей семьи не задержался и через несколько дней после отъезда хозяев тоже исчез. Через пять недель мистер Дулен, возвращаясь домой с работы, увидел взъерошенного, грязного и худого пса, похожего на Тони: пес вилял хвостом и радостно лаял. Мистер Дулен сначала сомневался в том, что это именно его Тони, но когда увидел адресный жетон на ошейнике, то сомнений не осталось - это был домашний любимец, которого с тех пор больше никогда не оставляли и всегда возили с собой.
Расстояние: неизвестно.
Сколько отсутствовал: неизвестно.
Когда японскому попугаю Йосуке надоело сидеть в своей клетке, он попросту вылетел из нее в окошко. Большой Токио, впрочем, показался Йосуке менее уютным, чем клетка, и очень скоро блудный попугай захотел домой. Когда полицейские обнаружили попугая на крыше одного из домов Токио и отвезли к ветеринару, Йосуке четко, как его учили, назвал свое имя: "Меня зовут Йосуке Накамура", адрес, а затем исполнил несколько радостных песен, прибавив к этому просьбу отвезти его домой. Семья, когда попугай туда вернулся, была очень довольна, что не зря два года потратила на то, чтобы научить Йосуке этим важным словам.
Расстояние: 7300 км.
Сколько отсутствовала: неизвестно.
Лесли и Донни Макэлини из Эпплтауна, Висконсин, как-то обнаружили, что их годовалая кошка Эмили исчезла. Как потом выяснилось, Эмили случайно во время прогулки запрыгнула в контейнер с макулатурой, который, в свою очередь, стоял в кузове грузовика, который шел в Чикаго, чтобы оттуда отправиться в Бельгию, а затем во Францию. Там-то Эмили и обнаружили работники бумажно-перерабатывающей фабрики, истощенную и умирающую от жажды. К счастью, у Эмили был ошейник с адресной биркой, и ее быстро вернули домой, отправив рейсом Continental Airlines.
Расстояние: неизвестно, но воспользовался паромом.
Сколько отсутствовал: два дня.
Хозяйка непоседливого джек-рассела Джарвиса потеряла его, когда Джарвис рванул за птичкой в кусты, пока она с двухлетней внучкой гуляла по парку в Корнуолле. Обе искали и звали Джарвиса, но безрезультатно, поэтому домой, в Девон, им пришлось возвращаться без собаки. По дороге они развешивали объявления, и на одно откликнулась женщина, позвонившая и сообщившая, что Джарвиса видели на пароме из Корнуолла в Плимут. Не успели хозяева повесить трубку, как обнаружили Джарвиса преспокойно семенящего домой с парома.
Почему это происходит?
Марк Бекофф, бихевиорист-эколог из Университета Колорадо, не может объяснить это явление: "Домашних животных никогда не исследовали на предмет их навигации в пространстве. Другое дело - мигрирующие виды: птицы, черепахи, насекомые. Да, мы точно знаем, что они находят путь домой по солнцу, ориентируются по магнитному полюсу Земли, а также используют обонятельные сигналы".
Доктор Брэдшоу из Кембриджского университета, как и другие его коллеги, предполагает: тот факт, что чаще всего домой находят дорогу собаки, объясняется их родством с волками, а те ориентируются на местности с помощью магнитных сигналов. А кошки, напротив, очень хорошо чуют запах, даже за многие километры, и идут к нему, срезая расстояния.
National Geographic и Университет Джорджии в 2011 году создали новое исследование - Kitty Cams Project, позволяющее увидеть тайную жизнь кошки. 55 домашним любимицам на ошейниках закрепили маленькие камеры, которые снимали, что кошка видела и куда она ходила. В частности, в ходе исследования выяснилось, что некоторые кошки живут на два дома (о чем их хозяева не подозревают): в одном они получают еду, а в другом, скажем, любовь и ласку.
В 1954 году в Германии проводился другой опыт: кошек помещали в круглый лабиринт с расположенными в нем выходами через каждые 15°. Большинство кошек выбирали из него выход, расположенный ближе всего к дому. Единственная проблема - если лабиринт устанавливали на расстоянии более пяти миль от дома, "точность" кошек падала и они начинали выходить в любые другие выходы.
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