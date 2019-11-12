Азербайджанская команда "Как по маслу" получила Кубок за лучший номер сезона Лиги смеха -2019 в Украине. Об этом сообщил Trend капитан команды "Как по Маслу", руководитель Азербайджанской Лиги смеха Джавид Шахбазбеков, передает Day.Az.

"Этот кубок попадёт в славную историю азербайджанского юмора, так как является первым кубком, который завоевала Азербайджанская команда в юмористическом шоу Лиги смеха. Наша команда "Как по Маслу" является единственным коллективом, который представляет Азербайджан на международный юмористической арене. Наша команда является примером коллективной работы в юморе, каждый из ребят сделал все для того, чтобы добиться этого результата. Мы очень благодарны руководству Лиги смеха Науму Баруле, нашим редакторам Андрею Чивурину и Чингису Мазинову. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и развитие нашей команды. Нам будет приятно, если много команд будет представлять страну на международных юмористических фестивалях и проектах. Именно поэтому в Азербайджане с этого года функционирует Лига смеха Азербайджана. Все эти успехи стали возможны благодаря всесторонней поддержки торговой марки Final Oil", - отметил Джавид Шахбазбеков.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

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