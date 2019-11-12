Glampire давно укрепил репутацию бутика способного удивить даже самых искушенных ценителей часового искусства. В рамках открытия бутика в новой локации, в Glampire организована выставка уникальных часов ограниченной серии от культовых брендов мирового часового искусства. Представляем вашему вниманию подборку из нескольких эксклюзивных моделей, выставленных в бутике на ограниченный период времени.

BREGUET: CLASSIQUE GRANDE COMPLICATION

Вершина мастерства Breguet: коллекция Grandes Complications олицетворяет собой союз вековых традиций часового искусства и самых передовых научных достижений. Даже сегодня мастера Мануфактуры Breguet прекрасно осознают всю сложность стоящей перед ними задачи. В былые времена часы часто играли роль медалей и орденов - ими награждали за боевые заслуги. Уникальную, сложную и безупречно исполненную платиновую модель Classique Grande Complication Double Tourbillon от Breguet можно смело сравнить даже не с орденом высшей степени, а с маршальской звездой. Часовая стрелка является продолжением моста, на котором закреплены две каретки турбийона. Два независимых турбийона соединены посредством дифференциала, шип вращается на общей пластине.

HARRY WINSTON: OPUS 14

Opus 14 - первая модель знаменитой коллекции, созданной после вхождения Harry Winston в группу Swatch. Начиная с 2001 г., часы для Opus создавали лучшие часовщики Щвейцарии - каждый год новый, приглашенный специально для этой цели мастер представлял новую модель. Дизайн часов вдохновлен стилем диско и музыкальным аппаратом jukebox. У Opus 14 три сменных циферблата, которые меняются нажатием на кнопку, время во втором часовом поясе, дата и "виниловый" диск с автографом Харри Винстона. Кроме того, на лицевой стороне часов отображается время в домашнем часовом поясе владельца и запас энергии для смены дисков, на оборотной стороне - индикатор запаса хода часов. У Opus 14 два заводных барабана: один обеспечивает запас хода до 68 часов, второй - до пяти смены дисков. Выпуск лимитирован 50 экземплярами.

JAQUET DROZ: CHARMING BIRD

Верхняя часть культовой "восьмерки" Jaquet Droz предназначена для отображения времени с помощью часовой и минутной стрелки. Нижнюю занимает купол из сапфирового стекла, в котором находится автоматон в виде поющей птицы - фирменного усложнения мануфактуры. Новинка получила имя The Charming Bird совершенно справедливо, крошечная поющая птица на запястье действительно особая разновидность волшебства, haute horlogerie, высокое часовое искусство. Внутри корпуса не только лишь калибр с регулятором хода, механизма здесь два. Дело в том, что пение синицы - талисмана Jaquet Droz - воспроизводится здесь не за счет вибраций, традиционного приема часовщиков, а благодаря сжатию воздуха с помощью трех микроскопических трубок из сапфирового стекла. Тонкость работы восхищает в каждой детали: от фигурки автоматона до гравировки на задней крышке.

BLANCPAIN: FIFTY FATHOMS

Сегодня сложно поверить, что когда-то мир не знал часов для подводного плавания. Первые специальные дайверские модели появились на мануфактуре Blancpain в 1953 году. Тогда к часовщикам обратились создатели французского элитного подразделения подводников: военным ныряльщикам не хватало оборудования, способного работать на большой глубине. Инженеры Blancpain разработали принципиально новый корпус, с помощью которого механизм мог работать на глубине 90 м. Новые часы получили название Fifty Fathoms и стали первым прибором для измерения времени, который способен опуститься на максимально возможную для человека глубину. В год 50-летия водонепроницаемость Fifty Fathoms увеличили до 300 м. Еще 10 лет спустя вышла юбилейная модель Blancpain 500 Fathoms - эти часы могли находиться на глубине до километра. В 1955 году Blancpain выступил партнером Исследовательской группы морских глубин Жака-Ива Кусто - члены экспедиции были экипированы часами Fifty Fathoms.

OMEGA: SEAMASTER

Появление в 1993 году первых Diver 300M спровоцировало волну популярности на дайверские часы: их стали носить отнюдь не только покорители морских глубин. В 1995 году модель этой линии появилась на запястье главного героя "бондианы" - и с тех пор Джеймс Бонд стал постоянным "лицом" рекламных кампаний линии. Последний Бонд, Дэниэл Крейг, впервые предстал перед камерой в часах OMEGA в 2006 году в фильме "Казино Рояль". Впрочем, как говорят, он был поклонником бренда уже задолго своего дебюта в "бондиане". На сегодняшний день Крейг - официальный "друг бренда" и постоянный фигурант рекламных кампаний OMEGA. Во время съемок кампании Seamaster Diver 300M он снова предстал перед камерами в безупречном костюме, правда, по сценарию ему пришлось по самую голову погрузиться в воду.

GLASHÜTTE ORIGINAL: SENATOR SKELETONIZED EDITION

Ценители лучшего немецкого часового искусства знают, насколько глубокой и разнообразной может быть магия скелетонированных часов. Senator Moon Phase Skeletonized Edition от Glashütte Original с гордостью раскрывает множество аспектов скрупулёзного часового мастерства. Филигранный циферблат позволяет любоваться изысканно изготовленным механизмом 49-13. Как и в случае с Senator Excellence, Glashütte Original использует скелетонизированное издание Senator Moon Phase. Впервые выпущенная в 2012 году из розового золота в виде лимитированной серии из 100 экземпляров, в настоящее время выпускается серийным изданием Senator Moon Phase Skeletonized Edition из белого золота.

Ознакомиться с представленными часами можно в бутике Glampire по новому адресу: ул. Рашида Бейбутова, 21С, тел.: (+994 12) 499 86 96.

Рекомендуемые ссылки на видео для просмотра:

CLASSIQUE GRANDE COMPLICATION: https://www.youtube.com/watch?v=ifDaE9_pkIc

OPUS 14: https://www.youtube.com/watch?v=zt2N1gM_3zg

CHARMING BIRD: https://www.youtube.com/watch?v=Ca1KF-mYjKg

FIFTY FATHOMS: https://www.youtube.com/watch?v=qCO4syGXYIs

SEAMASTER: https://www.youtube.com/watch?v=GEoUXI8BxRU

SENATOR SKELETON EDITION: https://www.youtube.com/watch?v=QwK2ZfK0-qs

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