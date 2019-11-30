https://news.day.az/unusual/1180861.html 14 домов, архитекторы которых отказались спиливать деревья
14 домов, архитекторы которых отказались спиливать деревья
С природой можно либо бороться, либо взаимодействовать. Архитекторы этих домов выбрали второе: деревья не спилены, а встроены в дизайн зданий.
Урбанизация - важный фактор так называемого обезлесивания, или вырубки леса. Почему бы и нам не пытаться как можно более аккуратно вписывать дома в окружающую среду?
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