Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов. Местные жители находили купюры и отдавали их полиции. Всего за пять лет они передали полиции 26 тысяч фунтов (два миллиона рублей). Неизвестного благодетеля жители деревни прозвали "Блэкхолл Санта".
В 2019 году полицейские предали эту историю огласке в попытке разгадать тайну появлявшихся денег. В итоге два человека подтвердили, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни. Пара пожелала остаться анонимной.
Сообщается, что эти люди не женаты и не родственники. Возможно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились. Одна из них рассказала, что однажды ей помог один из жителей деревни, поэтому она захотела отблагодарить его и его соседей за доброту.
Часто пара оставляла деньги на тротуарах в местах, где их вероятнее всего обнаружили бы пенсионеры или нуждающиеся люди. Иногда "добрые самаритяне" ждали поблизости, чтобы убедиться, что купюры нашли своего адресата.
В полиции рады тому, что загадка раскрыта и что деньги не связаны с криминалом. Констебль Джон Форстер (John Forster) похвалил жителей деревни за то, что они приносили найденные купюры в полицию. В полиции подчеркнули, что не знают, продолжит ли пара помогать жителям в будущем, но поощряют всех, кто найдет деньги, передавать их правоохранительным органам. Полицейские обещают отдать деньги нашедшему, если никто другой не обратится за ними в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что в испанской деревне Вильяррамьель, провинция Паленсия, неизвестный подкладывает людям конверты с деньгами. Полиция не стала заниматься поисками благотворителя, так как он никому не приносит вреда.
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