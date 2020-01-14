https://news.day.az/unusual/1193983.html Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Это интересно, 14 января 2020 17:18 112

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов. Местные жители находили купюры и отдавали их полиции. Всего за пять лет они передали полиции 26 тысяч фунтов (два миллиона рублей). Неизвестного благодетеля жители деревни прозвали "Блэкхолл Санта".

В 2019 году полицейские предали эту историю огласке в попытке разгадать тайну появлявшихся денег. В итоге два человека подтвердили, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни. Пара пожелала остаться анонимной.

Сообщается, что эти люди не женаты и не родственники. Возможно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились. Одна из них рассказала, что однажды ей помог один из жителей деревни, поэтому она захотела отблагодарить его и его соседей за доброту.

Часто пара оставляла деньги на тротуарах в местах, где их вероятнее всего обнаружили бы пенсионеры или нуждающиеся люди. Иногда "добрые самаритяне" ждали поблизости, чтобы убедиться, что купюры нашли своего адресата.

В полиции рады тому, что загадка раскрыта и что деньги не связаны с криминалом. Констебль Джон Форстер (John Forster) похвалил жителей деревни за то, что они приносили найденные купюры в полицию. В полиции подчеркнули, что не знают, продолжит ли пара помогать жителям в будущем, но поощряют всех, кто найдет деньги, передавать их правоохранительным органам. Полицейские обещают отдать деньги нашедшему, если никто другой не обратится за ними в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в испанской деревне Вильяррамьель, провинция Паленсия, неизвестный подкладывает людям конверты с деньгами. Полиция не стала заниматься поисками благотворителя, так как он никому не приносит вреда.

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