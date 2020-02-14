Американская компания Crocs представила новую модель обуви для любителей фастфуда, созданную в коллаборации с рестораном быстрого питания KFC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Лимитированная коллекция кроксов поступит в продажу весной 2020 года. В линейке представлены две модели сабо: классические и на высокой платформе. На верхней части обуви изображена жареная курица, а подошва выглядит как полосатый контейнер, в который кладут еду в KFC.

Вместе с парой покупатели получат съемные украшения в виде крылышек, которые пахнут как настоящая жареная курица.

Цена новой модели не раскрывается. Однако стоимость классических сандалий-крокс на сайте марки варьируется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от расцветки.