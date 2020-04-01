Мужчина придумал необычный способ познакомиться с девушкой на самоизоляции

Фотограф из американского города Нью-Йорк придумал необычный способ познакомиться с соседкой во время самоизоляции по коронавирусу.

Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Лента.Ру.

28-летний Джереми Коэн фотографировал из окна квартиры опустевший Нью-Йорк, когда заметил на крыше соседнего дома танцующую девушку. Он направил к ней дрон с запиской со своим номером телефона и предложением познакомиться. Вскоре 24-летняя Тори написала ему SMS-сообщение: "Привет, это девушка с крыши!"

Американец подговорил соседа Тори по комнате и организовал свидание на расстоянии. Он накрыл небольшой столик на балконе своей квартиры и попросил поставить такой же на крыше Тори. Пара созвонилась по видеосвязи и быстро нашла общий язык. Затем Коэн позвал новую знакомую на настоящее свидание. Чтобы не нарушать меры предосторожности, он пришел на встречу в зорбе - надувном прозрачном шаре. "Я знал, что этот шар идеально подойдет для второго свидания! - иронично заметил он - Мне удалось ее впечатлить".

Как настоящий джентльмен Коэн купил для Тори букет цветов и даже принес антисептик. Однако из-за шара он не смог передать ей подарки. "Нам было тяжеловато общаться во время прогулки по району, но зато мы постоянно смеялись", - рассказал он. Каждое свидание и историю их знакомства фотограф снимал на видео и выкладывал на платформе TikTok. Ролики стали вирусными и принесли американцу славу.

"Я надеюсь, что мы увидимся с ней в скором будущем! Правда, мы еще не договорились о третьем свидании", - признался Коэн.