В продаже появился самый острый бургер в мире

Сеть супермаркетов Iceland Foods в Великобритании выпустила в продажу самые острые бургеры в мире, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Покупателям предлагают купить замороженный продукт Scary Spicy Carolina Reaper, в составе которого самый обжигающий язык перец чили. Он примерно в 200 раз острее любого халапеньо, и составляет 2,2 миллиона единиц по определяющей жгучесть шкале Сковилла, пишет издание.

Из-за большого интереса к продукту его начали продавать онлайн по цене за 2,5 фунта стерлингов. Прилагается также инструкция по приготовлению. Производители советуют разогревать бургер на гриле, сковороде или в духовке.

Покупатели уже оставили первые отзывы о жгучем фастфуде.

"Если вам нравится острая еда, они великолепны!" - писали одни.

"Действительно прекрасные бургеры, отличный вкус! Однако на следующий день вам будет плохо! Мы с партнером любители специй, но это было слишком", - предупреждали другие.