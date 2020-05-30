Япония заплатит первым туристам, покрывая половину их расходов в сутки

Мир начинает постепенно приходить в себя после пандемии.

Страны ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса, и наконец открывают свои границы. Самое время начать планировать новое путешествие, ведь уже перелеты не кажутся такой туманной перспективой.

Туризм в Японии особенно пострадал: на время самоизоляции пришлось цветение вишневых садов, которое неизменно вызывает интерес у гостей со всего мира. Не добавило позитива экономике страны и отказ от летней Олимпиады в Токио. Правительство решило дополнительно стимулировать туристов. В стране полностью снят карантин, а с 1 июля вводятся специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов в день. Этими ваучерами можно будет расплатиться в кафе, ресторанах и даже магазинах.

Такие субсидии должны помочь первым путешественникам покрыть до половины расходов в сутки. На эту программу выделяется более 12 миллиардов долларов. Система ваучеров будут действовать до конца 2020 года: чтобы получить возможность воспользоваться программой, необходимо забронировать отель либо напрямую, либо с помощью турагентств. Впрочем, сейчас это начинание будет распространяться только на местных жителей, речи об иностранных туристах пока не идет, но все еще впереди.

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