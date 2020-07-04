Как безумная окраска английских кораблей сводила немцев с ума

В годы Первой мировой британские войска столкнулись с серьезной угрозой - немецкими подводными лодками, которые регулярно разрушали и топили корабли королевского флота. Любые попытки замаскировать суда оказывались неудачными: традиционная раскраска, эффективно скрывавшая военную технику на суше, в условиях моря просто не работала, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Old History.

Решение проблемы предложил художник Норман Уилкинсон.

В те годы он служил на одной из подводных лодок Королевского флота. Английское командование было озабочено проблемой уязвимости кораблей: немецкие субмарины легко и, что называется, пачками крушили британские крейсеры. В особо успешные для Германии дни немцам удавалось потопить до восьми судов.

Узнав об очередных потерях своего флота, он стал разрабатывать новый тип маскировки военных кораблей, вскоре ставший известным как "ослепляющий камуфляж".

"Аргус", 1918 год

Вместо того чтобы скрывать судно, пытаясь сделать его невидимым для противника, Уилкинсон посоветовал раскрасить его корпус яркими абстрактными узорами - предполагалось, что такой камуфляж исказит очертания корабля и усложнит для противника процесс оценки расстояния до него, его скорости и курса.

"Килданган", 1918 год

Если сегодня все эти данные можно получить с помощью специальных приборов, в 1910-х такая работа выполнялись военными на глаз - им необходимо было визуально определить положение судна противника и отправить торпеду с расчетом предполагаемой скорости и направления его хода. При использовании же "ослепляющего камуфляжа", утверждал Уилкинсон, сделать это было в разы сложнее: через перископ немцы с трудом могли понять даже то, где у корабля находится нос, а где корма.

Несмотря на главный недостаток такой раскраски - яркие цвета и узоры делали судно более заметным, - руководство британского флота все же согласилось взять ее на вооружение. "Ослепляющий камуфляж" активно использовался вплоть до середины XX века и применялся как Великобританией, так и другими странами, в том числе США.

При этом эффективность такой раскраски до сих пор оспаривается. Одни критикуют ее, утверждая, что идею приняли в разгар боевых действий и как следует не обдумали, другие - в том числе немецкие военные, сталкивавшиеся с такими кораблями в бою, - считают, что метод себя полностью оправдывал.