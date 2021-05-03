Оператор лишился дрона ради съемки лавы

Видеограф запустил дрон в самое жерло вулкана и сжег камеру ради эффектного видео. Результатом он поделился в своем Instargram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

48-летний оператор и фотограф Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk) показал видео, сделанное у вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Так, фотограф запустил дрон прямо над извергающимся жерлом. На кадрах видно, как камера медленно приближается к сердцу вулкана - прямо в бурлящие потоки лавы. Известно, что автор ролика лишился своей техники.

Пользователи соцсети оценили работу видеографа. "Вау!", "Это невероятно", "Какая красота", "Гипнотизирующее шоу", - писали они.

Бьорн Стейнбек прославился на весь мир, когда начал снимать панорамные ролики над извергающимся вулканом. В конце марта он написал в соцсетях, что во время одной из съемок чуть не потерял свой дрон.

Фото: Gilles Adt / Reuters