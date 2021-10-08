Эксперт рассказала, от чего зависит долголетие

Создать таблетку от старения невозможно, вклад генетики в продолжительность жизни составляет около 25%, в то время как образ жизни человека определяет этот фактор на 50%. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

"Люди ждут, что я сейчас скажу, что есть такая таблетка от старости - принял, и она спасет. Такой таблетки нет. Я больше скажу, геронтологи всего мира, которые занимаются старением, они говорят, что такой таблетки никогда не будет, потому что старение - это очень сложный комплексный процесс. Чтобы остановить старение, замедлить старение, надо также комплексно на это действовать", - сказала она.

Ткачева уточнила, что продолжительность жизни определяется целым рядом факторов, среди которых генетика занимает только одну четвертую часть. "Чем старше человек, тем более важна для него генетика. Как правило, люди, которые пережили рубеж 90 лет, 100 лет, это люди, которые имеют определенный генотип долгожителя, супердолгожителя. Но в целом в популяции вклад генетики занимает 25%, еще часть занимает экология, условия жизни, уровень медицинской помощи, а вот 50% - это так называемые поведенческие факторы риска, образ жизни <...>, он зависит от самого человека, никто за него не сохранит его здоровье, он, прежде всего, должен сам любить себя и думать о своем здоровье, а медицина помогает [человеку]", - пояснила эксперт.

"Есть перспективы, генно-инженерная терапия, регенеративная медицина - все это медицина будущего, которая безусловно продлит жизнь. Но сегодня самое важное - использовать те методы, которые сегодня знаем хорошо. Мы даже их сегодня не можем реализовать целиком, потому что не можем убедить пациентов, что нужно самим думать о своем здоровье и о том, что будет с вами", - заключила Ткачева.