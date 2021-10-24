NASA запланировало первый полет к Луне по программе "Артемида" - Дата

Первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы "Артемида" запланирован на февраль 2022 года, сообщил в ходе телеконференции, посвященной миссии "Артемида-1", ее руководитель, представитель NASA Майк Сарафин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается пускового окна (миссии "Артемида-1"), мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале. В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведет больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующим снижению и приводнению", - сказал Сарафин.

"В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели. Мы точно знаем длительность каждого варианта миссии. Ее формат зависит от дня запуска и целей, которые мы перед собой ставим", - добавил он.