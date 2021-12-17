Плов в тыкве: невероятно вкусная экзотика из Азербайджана

Популярный в России узбекский плов регулярно готовят 100 миллионов жителей Средней Азии. Однако в мире куда более распространен плов азербайджанский - с фрикадельками и вишней. К нему привыкли жители Азербайджана, Турции, Индии, Ирана, Пакистана и всех арабских стран. Как тыква может заменить казан? Об этом кулинар и мастер кухни Сталик Ханкишиев рассказал в своем телеальманахе "О вкусной и здоровой пище" на РЕН-ТВ, передает Day.Az! Для приготовления плова в тыкве вам понадобится:

Круглая тыква - 2-3 кг

Фарш (телятина или говядина) - 400 г

Длиннозерный рис басмати - 1 кг

Замороженная вишня без косточек - 250 г

Лук репчатый - 1 штука

Топленое сливочное масло

Сахар, соль, перец, куркума Мясо и ягоды в одной сковороде Начинаем с мяса: 400 граммов телятины, одна луковица на 100 граммов и чайная ложка соли. Добавим половину чайной ложки куркумы и целую - черного перца. Фарш вымешиваем до клейкого состояния. Масло должно полностью покрыть дно сковороды, а маленькие фрикадельки необходимо запанировать в муке или крахмале. Сталик Ханкишиев делает мясные шарики немногим крупнее вишен. Фрикадельки важно обжаривать в один слой, поэтому посуду перегружаем. В освободившуюся сковородку опустите вишни, от души засыпав их сахаром. Квартира наполнится волшебным ароматом, а наш следующий шаг: отделить ягоды от получившегося сиропа. Эти ингредиенты понадобятся позже. Тыква превращается в казан

Фото: © скриншот видео

Ставим на плиту кастрюлю. На четыре литра воды потребуется четыре столовых ложки соли без верха. Пусть вода закипает, а мы займемся тыквой. Снять с овоща "крышку" - пожалуй, самая сложная задача в приготовлении этого блюда. Уберите семечки и по необходимости удалите лишнюю мякоть. Теперь тыква чем-то напоминает казан, а мы приготовим плов прямо внутри. Чтобы рис впоследствии не пропитался тыквенным соком, подсолим "сосуд" и ненадолго поставим его в духовку. Так тыква прогреется и подсушится. "Вишневый" рис

Фото: © скриншот видео РЕН ТВ

У нас освободилось время, чтобы отварить рис в очень соленой и бурно кипящей воде. Белый злак замачиваем хотя бы на полчаса. Каждый сорт варится по-разному. Рис бывает готов и за четыре минуты, и за 12 минут. Впрочем, любой рис стоит помешать, чтобы он не прилип ко дну и не пригорел. Для рассыпчатости Сталик Ханкишиев советует брать длиннозерные сорта - например, басмати. Вишня тем временем выпускает еще больше сока, сливаем излишек в пиалу. Сок понадобится нам прямо сейчас - для первого ковшика из кастрюли. Часть риса польем вишневым соком и размешаем. Основная часть риса тоже сварилась, и ее необходимо расфасовать по шумовкам. Максимально даем стечь воде. В Азербайджане говорят "сюзьма плов", то есть "плов, с которого все стекло". Слой за слоем

Фото: © скриншот видео РЕН ТВ