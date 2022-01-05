Российские ученые придумали, как обеспечить Землю электроэнергией из космоса

Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) разработали проект солнечной космической электростанции (СКЭС). Об этом говорится на сайте РКС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Солнечная космическая электростанция будет состоять из передающего модуля - беспилотного космического корабля площадью 70 кв. м, который будет накапливать энергию Солнца, и принимающего модуля. Предполагается, что устройства разместят на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82°, 90° и 98°.

Разработка позволит снабжать альтернативной электроэнергией труднодоступные островные, горные и северные районы Земли независимо от погодных условий в времени дня. Также устройство сможет передать энергию на другие космические аппараты для плановой подзарядки или в случае аварийных ситуаций.

"В атмосфере нашей планеты солнечные лучи рассеваются и почти полностью теряют свою энергоэффективность. Однако в открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю", - объяснила инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.

Она добавила, что данная разработка является хорошей альтернативой термоядерной энергетике.