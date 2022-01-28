Из медицинских масок будут создавать аккумуляторы

Российские ученые совместно с американскими и мексиканскими коллегами разработали технологию, которая позволяет получать экономичные аккумуляторы из использованных медицинских масок и упаковок из-под лекарств, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению авторов исследования, созданная ими технология позволяет превратить в сырье отходы, которые сложно утилизировать. Как считают специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", которые приняли участие в этой работе, с начала пандемии во всем мире каждый месяц используется свыше 130 миллиардов масок. Все они превращаются в сотни тонн полимерных отходов. При их сжигании выделяются токсичные вещества. В результате возник вопрос об их правильной переработке.

Как уверяют ученые, для производства разработанных ими аккумуляторов понадобится закупать только графен. Технология позволит создавать тонкие, гибкие, дешевые батареи, которые могут быть одноразовыми за счет низкой себестоимости. При этом по многим параметрам они превосходят традиционные аккумуляторы, поэтому их можно использовать в разных бытовых устройствах.

Итоги исследования опубликованы в Journal of Energy Storage.