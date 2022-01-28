В центре Млечного Пути обнаружили тысячу загадочных нитей

Новые изображения центральной части Млечного Пути, полученные с помощью радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), позволили выявить почти тысячу таинственных нитей, необъяснимым образом прочерчивающих космос. Статья об этом размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протянувшиеся на 150 световых лет одномерные образования часто идут парами или большими группами, часто размещаясь на примерно одинаковом расстоянии друг от друга, сравнимым с расстоянием от Земли до Солнца, будто струны на арфе. Используя наблюдения в радиодиапазоне, Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета в ЮАР в начале 1980-х годов уже изучал подобные нити и пришел к выводу, что они состоят из электронов космических лучей, движущихся среди магнитных полей с околосветовой скоростью. Однако их происхождение до сих пор остается загадкой.

Новое изображение позволило рассмотреть уже на порядок больше нитей, чем было выявлено ранее, что позволило Юсефу-Заде и его коллегам впервые провести некоторые статистические исследования свойств этих образований. В будущем это поможет наконец понять, что же это такое. "Мы долгое время изучали отдельные нити, как могли, но теперь, наконец, видим общую картину, - пояснил Юсеф-Заде, ведущий автор новой статьи. - Полученная панорама заполнена множеством нитей. На основе изучения нескольких таких нитей сложно делать какой-либо окончательный вывод о том, что они собой представляют и откуда взялись".

Чтобы получить это беспрецедентно четкое и детализированное изображение, астрономы три года накапливали данные с телескопа MeerKAT и собрали их в единую мозаику, состоящую из 20 отдельных фрагментов разных участков неба возле центра Млечного Пути, который находится на расстоянии в 25 тыс. световых лет от Земли. Наряду с нитями на картинке также запечатлено радиоизлучение от многочисленных явлений иного рода, включая вспыхивающие звезды, изображения звездных яслей и свежих остатков сверхновых. Скорее всего, нити как-то связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, а не с отдельными вспышками сверхновых. Они могут быть также сопоставлены с гигантскими радиоизлучающими пузырями, которые Юсеф-Заде и его сотрудники обнаружили в 2019 году.