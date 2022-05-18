NASA планирует отправить к Луне непилотируемый корабль Orion

Полет первого непилотируемого космического корабля Orion к Луне запланирован на август 2022 года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон. Аппарат направят к спутнику Земли в рамках программы Artemis.

Планируется, что миссия корабля Orion продлится около тридцати дней, передает Day.Az со ссылкой на Известия. За это время будут проверены все системы для осуществления непилотируемых полетов. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.